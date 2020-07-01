明年也難捱！IMF估亞洲經濟2022年才有望收復疫情損失

財經媒體彭博報道，國際貨幣基金組織(IMF)稱，新冠疫情給亞洲經濟造成的損失可能將一直持續到2022年。

這評估是對全球復甦前景的警告，疫情已造成世界經濟陷入大蕭條以來最嚴重的滑坡。據IMF的數據，2019年亞洲對全球增長的貢獻率約為68%。儘管地區增長明年有望恢復至6.6%，但這不足以彌補疫情危機造成的全部經濟損失。

IMF亞太區負責人李昌鏞說：「我們預計2022年亞洲經濟增速將比危機前的預測水平低約5%；如果排除掉中國，這個差距將會更大。即使封鎖措施完全解除，經濟活動也無法恢復到滿負荷運轉，因為個人行為方式發生了變化，並且保持社交距離、減少傳染的措施會繼續實施。」

IMF上周表示，預計今年全球經濟將萎縮4.95，4月時的預測為萎縮3%。該機構預計2021年全球經濟增長5.8%，低於4月時5.8%的預測。李昌鏞稱，IMF預計亞洲經濟今年將萎縮1.6%，4月時的預測為零增長。

儘管如此，亞洲依然是全球經濟的壓艙石。李昌鏞稱，如果該地區的萎縮程度像世界其他地區一樣嚴重，那麼全球經濟料將萎縮約7.6%。

他認為，鑑於亞洲許多新興經濟體面臨借貸空間有限的問題，央行與財政部之間的密切協調，將是政策應對的重要組成部分。

政策選擇包括更多地利用央行資產負債表把信貸引導給小企業。如果發生資本大量外流，則可能需要臨時採取資本管制措施。

李昌鏞稱，儘管該地區的投資資金流出現象已經趨穩，但與全球金融危機時期相比，淨流出規模仍然很高。

而在需要為應對疫情進行更多危機支出之際，政府也需要關注其舉債情況。「他們必須在短期內動用財政刺激措施，但要輔之以可靠的中期改革計劃，以減輕債務積壓的擔憂，這將有助於維持主權信用評級。」

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