金價突破1800美元　大好友：3年內料飆見4千美元！

外國傳媒報道，由於全球疫情不確定性持續，市場避險情緒仍在，紐約期金周二(6月30日)升穿每安士1,800美元，創2011年9月以來最高收市價。金價大好友、美國全球投資者公司(U.S. Global Investors)行政總裁Frank Holmes預測，若歷史重演，黃金未來3年內可望飆見4,000美元。

他表示，回看歷史，金價與美國聯儲局資產負債表增長呈現「正關連」，在2008年金融海嘯爆發後，聯儲局實施量化寬鬆(QE)，金價僅僅3年就從每安士750到800美元的區間，飆升至1,900美元的歷史新高，倘今次走勢與歷史相符，金價可望升至4,000美元。

他稱，為應對疫情，聯儲局已向市場注入巨大流動性，且有可能推出進一步刺激措施，意味着美國政府可能需要10萬億美元(約78萬億港元)的財政和貨幣政策才能提振經濟；而在2008年金融海嘯後，聯儲局資產負債表從1萬億美元擴至3萬億美元，料該數字將持續擴張至10萬億美元。

他又指出，聯儲局前主席格林斯潘(Alan Greenspan)時期，資產負債表僅佔美國國內生產總值(GDP)的6%，如今該比率已漲至近33%，「由於疫情和世界同步關閉，聯儲局主席鮑威爾必須投入這麼多資金。這是前所未有的。因此，我認為硬資產的交易價格將會更高」。

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