估中08年金融海嘯專家：市場太樂觀　冧市恐再現

外國傳媒報道，雖然美股近期上升，但英國投資研究機構TS Lombard仍警告，投資者在尚未充分了解疫情帶來的損失前，應保持看淡，並形容近期入市是忽略了基本因素，最終恐大失所望。

該機構首席經濟學家Charles Dumas周二(6月30日)表示，市場基本上是在權衡2021年不可能發生的事情。市場一般估計2021年標普500大企業的收益將較2019年有所增長，且將回到長期增長的趨勢上，但他認為這是不太可能發生的，2021年企業盈利數字反而可能較2019年下降近20%。

因此，他認為股市已有泡沫，市盈率接近1999至2000年科網泡沫高峰，警告投資者對明年盈利復甦的希望將事與願違。

Charles Dumas曾準確預測2008年金融海嘯，他指出，若股市要維持現水平的「瘋狂」估值，必須要有一個極端利好因素，例如今年可能會出現疫苗。不過，在他而言，現階段不太可能會有疫苗出現。故此，他估計股市將被打回原形。

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