受惠各國重啟經濟　南韓6月出口跌幅放緩

數據顯示，南韓6月份出口連續四個月下跌，惟跌幅趨緩，因為6月份的工作日數比去年多，加上受各國經濟重啟帶動。

南韓產業通商資源部今日(1日)公布，6月出口按年跌11%，比早兩個月的2成跌幅有所改善，但跌幅仍比分析師預期的9.1%多。另對中國的出口增加9.5%。外媒報道，南韓對中國出口錄得增長，因為中國大舉採購及全球對科技產品的需求。

南韓受惠高科技裝置的需求激增，疫情加快全球向遠距聯繫社會轉型的步伐。惟隨着半導體庫存增加，加上第二波疫情可能對主要經濟體造成衝擊，或影響第2季的需求。

另南韓6月份的汽車出口按年勁減33%；石化產品出口跌12%；對美國出口跌8.3%；對歐盟出口亦跌17%。南韓上月進口為355億美元(下同)，貿易順差36.7億元。

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