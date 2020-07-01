人民銀行：料內地通脹呈「前高後低、逐季下行」態勢

中國人民銀行貨幣政策司周三(1日)透過內媒社交平台撰文稱，今年內地物價漲幅有望保持在合理區間運行，惡性通脹及通縮均不會發生，預計全年居民消費價格指數(CPI)按將呈「前高後低、逐季下行」態勢，明顯回升的機會率不大。

該文以「中國不存在長期通脹或通縮的基礎」為題，又指非食品及工業品價格低位運行，反映總需求仍偏弱，但不會出現典型的通貨緊縮。短期看，非食品價格漲幅較低，工業生產者出廠價格指數(PPI)按年漲幅在1月份短暫回復正增長後再次轉跌，未來一段時間內地物價漲幅仍可能短暫性、結構性地趨於下行。

不過，若不考慮疫情第二次全面暴發等突發因素，今年內地CPI漲幅料處於近年波動中樞位置附近，隨着今年下半年投資和消費需求進一步回暖，工業品價格按年降幅有望趨向收窄，非食品類價格保持相對穩定，不存在典型通縮的風險。同時，內地貨幣信貸規模保持平穩增長，有力對沖疫情影響，第二季以來多項主要經濟指標持續回暖向好，這與典型的通貨緊縮也完全不同。

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