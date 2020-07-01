留意人民幣！中資港股7月迎來派港元股息高峰

財經媒體彭博報道，中資港股今年度分紅派息將於7月迎來「洪峰」。由於6月分紅購匯壓力下市況平穩，且今年以來代客呈現淨結匯，市場人士大多認為，若無風險事件驅動提高人民幣沽壓，這季節性因素7月對市場的貶值影響可控。

彭博對香港上市中資企業公布的派息方案進行匯總，根據周三(1日)市場數據計算，7月派息總額達2,662億港元。其中，7月30日單日分紅總量合約120億美元(約936億港元)，月底兩天合計超過150億美元(約1,170億港元)，佔全月分紅總量超過四成。

雖然少數有海外收入的企業可動用自有外匯資金派息，部分資金缺口仍需通過購匯滿足。企業可在派息前與銀行對分紅購匯及匯出進行安排，實際購匯金額和時間均不確定。6月受惠於美元回落、市場情緒穩定等支撐因素，人民幣外匯市場中的分紅購匯表現並不突出。

豐業銀行策略師高奇在採訪中說，分紅購匯整體形成的壓力可能有限。「如果人民幣貶值壓力明顯，分紅購匯會雪上加霜，而如果市場中性，分紅購匯可能只是一些擾動而已。」

人民幣外匯市場再度進入盛夏的平靜。近一個月以來，人民幣兌每美元一直在7.05至7.1的狹窄區間內波動，在岸市場的日內成交量也從6月上旬的高位逐漸回落，本周以來全日成交量在250億美元左右；隱含波動率水平也保持在較低水平。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626