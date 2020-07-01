世界變了！旅行文化恐永久轉變　航空業最少衰到2023年

疫情大流行令全球旅遊業瞬間陷入「冰河時期」，國際著名房屋短租服務平台Airbnb行政總裁Brian Chesky對前景感到悲觀，認為國際旅行可能「永遠」不會恢復到疫情前的狀態，未來將是「國內」旅遊為主，「小社區」旅行將愈來愈興旺。

他引述Airbnb數據顯示，國內旅行正恢復到正常水平，但國際業務仍受重創。他說：「人們沒有搭飛機、亦沒有越過邊界；沒有去城市旅行，也沒有商務旅行。」他稱，旅遊模式轉變原本需時幾十年，但現時幾個月內就發生了。

相比搭飛機，現時人們轉為「搭車」去旅行，旅行距離在200英里或更近的地方。當疫情結束，雖然許多人仍會選擇出國旅行，但他認為，未來會面臨一個「永久」轉變，就是旅行人士目的地會重新分配。簡單來說，過去全世界的人蜂擁而至的巴黎、羅馬、倫敦，住大酒店，到地標排隊拍照的模式，會佔旅遊比例愈來愈少，取而代之是「社區」旅行。

另一個新的旅遊型態是到訪「國家級公園」，因不用出國、不用親自開車就可以到，而且很便宜。他認為，這就是旅遊文化的轉變。

事實上，業界也有同樣看法，世界著名的萬豪酒店行政總裁Arne Sorenson指出，中國的旅遊業復甦不是來自國外旅客，現在中國基本上仍限制入境，故旅遊業復甦是由中國人自己推動，歐美也會看到類似情況。

因此，高盛也預計，航空業流量可能要到2023年才能恢復到2019年水平，國際旅行，尤其是商務旅行，將需要更長時間才能恢復。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626