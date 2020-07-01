新股專輯：金科股份遞上市申請 傳集資39億元
2020年07月01日 16:21
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中國房地產開發商金科股份(000656.SZ)分拆旗下物業管理公司金科智慧服務在港上市，並已向聯交所遞交申請。據外媒報道，該公司擬集資5億美元(約39億港元)，中信證券和華泰國際為聯席保薦人。
據初步招股文件，金科智慧服務2019年全年溢利3.74億元人民幣(下同)，按年飆升1.28倍；收入按年增長52.74%至23.27億元，其中63%來自母企金科集團的項目。毛利率27.3%，按年上升1.7個百分點。資本負債比率為362.4%，按年大幅降352.5個百分點。金科股份持有其上市前68.32%股權
該公司管理的物業涵蓋住宅、政府公共建設、商業寫字樓、城市綜合體等。截至2019年底，共有754個已訂約物業管理項目，合同總建築面積約為2.48億平方米。另外，在管物業管理項目有417個，在管總建築面積約1.2億平方米，按年增加34.33%。
值得留意的是，公司於5月及6月初進行2輪上市前投資，合共獲取11.28億元資金，投資者包括中信證券(06030)、中國投資管理公司華蓋卓信、金科股份員工持股平台天津卓越等，分別持有1.82%、1.49%及3.54%上市前股權。其中，中國私募股權基金陽光融匯資本透過旗下的陽光新興、融匯瑞光，以及陽光永晟，在2輪投資中均有認投，合共投資逾4.32元，共持有約8.07%股權。
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