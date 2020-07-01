新股專輯：金科股份遞上市申請　傳集資39億元

據初步招股文件，金科智慧服務2019年全年溢利3.74億元人民幣(下同)，按年飆升1.28倍；收入按年增長52.74%至23.27億元，其中63%來自母企金科集團的項目。毛利率27.3%，按年上升1.7個百分點。資本負債比率為362.4%，按年大幅降352.5個百分點。金科股份持有其上市前68.32%股權

該公司管理的物業涵蓋住宅、政府公共建設、商業寫字樓、城市綜合體等。截至2019年底，共有754個已訂約物業管理項目，合同總建築面積約為2.48億平方米。另外，在管物業管理項目有417個，在管總建築面積約1.2億平方米，按年增加34.33%。

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