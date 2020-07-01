【餐飲寒冬】美國Pizza Hut最大特許加盟商申請破產

外國傳媒報道，受疫情影響，美國餐飲業收入損失慘重！其中，美國必勝客(Pizza Hut)最大的特許加盟商NPC International已尋求破產保護。

報道指出，NPC周三(1日)在美國德州南區法院，依美國破產法第11章規定申請破產保護。NPC網站顯示，該公司在1962年開設第1家必勝客餐廳，目前在美經營超過1,225家必勝客、超過385家溫蒂漢堡(Wendy’s)。

最近申請破產的餐飲企業還有家庭娛樂餐廳Chuck E.Cheese、Peter Piper Pizza的母公司CEC Entertainment，以及連鎖烘焙店Le Pain quotidien。

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