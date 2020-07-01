【新盤追擊】KOKO HILLS　食正九龍東CBD優勢

香港的核心商業區，又豈止中環一個！九龍東CBD正一步一步崛起，特別是九龍灣及觀塘，近年有多間國際大企業進駐，可見這一帶極具發展潛力，如果想從中尋找投資機遇，不妨從區內的住宅市場入手。藍田站新盤KOKO HILLS正式登場，即帶大家實地考察。

KOKO HILLS座落在茜發道，提供413伙，主打兩至三房單位，依山而建，地勢較高，不少單位都坐擁開揚維港海景。最重要樓盤鄰近港鐵藍田站，只相距3分鐘步程，只搭一個站便到達觀塘站，車程僅3分鐘，佔盡地勢必吸引在東九龍核心商業區上班的優質租客。

藍田站附近已多年無私樓供應，毗鄰的大型屋苑就只有滙景花園及麗港城，它們都是90年代初入伙，惟區內住屋需求有增無減，不少分支家庭都想留在同區居住，料令KOKO HILLS更加搶手。

KOKO HILLS周邊配套完善，沿茜發道走，有茜發道網球場及晒草灣遊樂場。附近還有多個民生商場，包括麗港城商場及匯景廣場，有齊各式商店及食肆，滿足基本生活所需。如果想行街購物的話，更可選擇到觀塘apm商場或九龍灣的MegaBox。想知道KOKO HILLS更多優勢，立即去片！

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