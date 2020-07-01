買家觀望！甲級商廈上半年交投大跌63%

上半年受到新冠肺炎疫症行及本地政治因素影響，投資市場表現沉寂，寫字樓交投連環破底。綜合美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，今年上半年50大指標甲級商廈僅錄33宗買賣，較去年同期急挫63%。當中，中環皇后大道中九號更連續21個月未錄得買賣，屬核心區表現較差的指標甲廈。

有關數據指出，上半年指標甲廈不但較去年同期的90宗大幅減少，比較去年下半年的43宗，也錄明顯跌幅。今年首6個月成交面積只有約14.6萬方呎，按年大挫近64%。期間僅5月份因為受拆售項目帶動，而錄單月雙位數交投。

至於上半年甲廈買賣以九龍區為主，期間共錄23宗，但與去年同期相比，仍少19宗或45%。而港島區更僅有7宗買賣，是近年新低。

據該行研究部資料，期間共有32座大廈錄得零成交，較去年同期20座大幅上升。其中包括中環皇后大道中九號及金鐘遠東金融中心，以區域劃分，北角區更是連續23個月未錄指標甲廈買賣個案。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，雖然政治事件於年初減退，但上半年緊接疫症全球大爆發，各國紛紛封城及封關抗疫，令到正常商業活動受阻，而至年中再有港區國安法，為市場增加不確定性，準買家紛紛觀望，成交量因而維持低迷。

不過，他又指，隨着本地疫情緩和，加上環球資金泛濫，大批中概股回歸港股上市，香港的金融市場地位可望維持，對商廈有利好作用，預計下半年甲廈成交量可望出現反彈。

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