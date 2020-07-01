旺丁不旺財！港人移民及投資台灣宗數創新高　不過...

財經媒體彭博報道，據台灣移民署及經濟部投審會的統計數據，去年來自香港的居留及定居人數，以及來自香港的投資宗數，都創下單年歷史新高；而今年儘管有疫情的影響，1至5月再度較去年同期分別增長96%及25%，都顯示愈來愈多香港人逐步布局以台灣做為第二、第三家園。

台灣中央研究院社會學研究所研究員吳介民認為，台灣想取代香港金融中心的地位不斥是海市蜃樓的想像；反之，人才的吸引才是台灣可以超前部署的機會點。他說：「台灣因為和香港一樣有最終來自中國的政治風險，對大額資金來說並非最安全的避風港。」

據投審會數據，過去數年來自香港的大額投資並不多，這也使得今年個月，來自香港投資宗數是歷史同期新高的511件，但金額卻較去年同期下滑逾50%的現象。

投審會副執祕楊淑玲指出，宗數增多但金額增幅較不明顯，顯示多是個人投資者為主，主要為投資移民帶動。她直指去年反送中爆發後，香港申請投資的案件明顯增加，而且以小額的自然人為主，因批發零售業的投資門檻較低，因此宗數最多。她說：「台灣一向歡迎香港年輕人來投資創業，希望他們對台灣的實質經濟活動有貢獻。」

去年港資的確創下了投資金額的新高，約6.5億美元，然而，這個數據相比來自荷蘭等的外資投資一年動輒高達20億至30億美元並不顯著。吳介民說：「台灣不缺資金，缺的是技術人才。」他指出，香港欠缺強勁經濟能力、需要學術及創作自由的族群，目前正是台灣最具優勢、可以吸引的人才。

據Manpower Group所做的最新調查顯示，台灣僱主在招聘時遭受困難的比重，已從2014年的45%快速上升至2019年的77%，與日本等國家同列在最困難獲得人才的群組。

提供港人移民顧問的諾亞環球宜居主管George Lee指出，自港版國安法討論立法開始，諮詢移民的香港人數倍增加，而台灣的確在這波咨詢潮中位居前列，特別是此次疫情台灣控制得宜，不少較富有階層也重新考慮是否一定要往傳統的英、美、澳、加移民，特別這些地方也容易有種族歧視、恐怖攻擊等問題。而台灣除了語言文化接近，健保福利及小確幸等的慢活方式，也成為部分香港人的追求。

事實上，案例增加與台灣十分親民的投資移民門檻有關。台灣目前對採取投資移民管道來台灣的香港居民只要求600萬元新台幣的門檻，相對其他外國人的1,500萬元新台幣不到一半，與港人移居美加的費用更不可同日而語。這對急於分散政治風險、買入異地居住門票的香港中產階級及較年輕族群無疑立即可行。

不過，若香港長期居留及移民人數大幅增加，是否會對台灣的社會及經濟造成壓力，也值得探討。英國薩里大學專精香港及台灣政治的講師Malte Kaeding認為，如果香港年輕人未經深思熟慮、因國安法及政局惡化而大量出走至台灣，將會增加台灣就業市場的壓力。

台灣低薪的環境及高於香港的稅賦，也正是部分港人裹足不前的原因。陸委會已指出，將結合各部會從公司設立到稅賦等全面檢討。

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