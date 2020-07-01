專家分析！內地10年來首降再貼現利率　旨在救中小企

財經媒體彭博報道，中國經濟復甦暖意融融，但監管層並未掉以輕心，為繼續降低實體經濟融資成本、幫助中小微企業對抗疫情衝擊，中國人民銀行(即中國央行)將於7月起再度下調再貸款和再貼現利率。

消息人士透露，央行將於7月1日起下調再貼現利率0.25個百分點至2%；同時還將下調支農再貸款(即主力農業相關)、支小再貸款(即主力小企相關)利率0.25個百分點，並下調金融穩定再貸款利率0.5個百分點。調整後，3個月、6個月和1年期支農再貸款、支小再貸款利率分別為1.95%、2.15%和2.25%，金融穩定再貸款利率降至1.75%，延期期間利率為3.77%。

中信證券銀行業分析師肖斐斐等在周三(1日)發表報告指出，2010年12月再貼現利率由1.8%上調至2.25%後10年未調整，而今年以來貸款市場報價利率(LPR)下調0.3厘、超額存款準備金利率下調0.37厘，此次再貼現利率調降存在補調的特點。

此外，彭博測算顯示，根據普惠性再貸款還剩約1萬億元人民幣額度未使用來計算，此次支農支小再貸款利率下調0.25個百分點後，若銀行貸款利率同步調降，實體經濟將能夠減少25億元人民幣左右的利息支出。

天風證券首席銀行業分析師廖志明指出，考慮到三農及小微貸款信用風險較高，且再貸款額度充裕，下調再貸款再貼現利率可以適當補償銀行承擔的信用風險，提升銀行信貸投放動力，也是讓利實體經濟的方式。

中金公司分析師陳健恆等在報告中稱，下調再貸款再貼現利率可以更直接作用於銀行的貸款資金成本，同時一定程度上避免資金流向銀行間市場「空轉」。

中信證券固定收益首席分析師明明稱，再貸款和再貼現資金直達實體經濟，而且上述工具都有比較強的結構性特徵，對三農、小微、民企都有比較強的支持功能，有助於降低實體經濟的融資成本。

根據央行數據，截至5月下旬，已經投放3,000億元人民幣專項再貸款和1.5萬億元人民幣的再貸款再貼現額度；隨後央行在6月初創設兩項直達實體經濟的貨幣政策工具時，又為此提供了4,400億元人民幣再貸款資金；這意味着再貸款、再貼現總額度已升至逾2.2萬億元人民幣。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626