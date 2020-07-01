前景仍弱！工商舖6月交投及總值皆大跌五成

工商舖物業價格已持續調整一段時間，加上疫情有所緩和，部分買家入市步伐加快。中原(工商舖)統計，6月份市場共錄得約241宗工商舖買賣成交，按月僅輕微下跌約6.6%，但較2019年同期的486宗，仍少約50.4%。至於上月該類物業錄得總額達55億元，按月僅少約0.94%，惟比去年錄得的104.77億元，減少約47.5%。

工商舖成交中，交投減幅最大為寫字樓物業，按月減幅逾五成。該類物業由5月份約60宗，大減至上月約29宗。

該行董事總經理潘志明表示，香港經過數個月的抗疫，市面上經濟活動逐漸復甦，為各行各業帶來好消息。對比今年首4個月每月僅有約200宗買賣成交，5月及6月漸見穩定，均接近250宗。不過，始終經濟環境未能於短時間內完全恢復，香港在政治、社會及對外貿易等多方面都充斥不明朗因素，預計工商舖物業價格會繼續尋底。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626