歐元區6月製造業勝預期　惟職位減少

財經媒體彭博報道，歐元區6月份製造業的表現強於初值，消費品生產商再次增長。不過，儘管各國放寬了限制措施，生活逐漸恢復正常，但產出繼續萎縮，而需求，尤其是出口國的需求，依然疲軟。IHS Markit調查涵蓋的所有19個歐元區成員國均錄得製造業職位減少，這表明大流行病對經濟造成了持久損害。

IHS Markit的首席商業經濟學家Chris Williamson表示，歐元區製造業在實現強勁的初步復甦。IHS Markit採購經理指數與產值按年僅下降2%的趨勢一致，而危機最嚴重時一度下降30%。

歐元區6月份製造業PMI終值從5月份的39.4升至4個月高位47.4，超過了估計初值。由於預期進一步放寬封鎖限制將支撐需求，對未來的預期轉為正面。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626