山頂南區豪宅成交量按季大升近90%

香港山頂南區第2季豪宅成交量顯升。美聯高級區域營業董事方富義表示，根據該行統計數字，該區今年4至6月合共錄得約51宗買賣，較今年1至3月的首季，大幅上升約88.9%。惟次季成交金額錄得約31.38億港元，較首季約34.42億元，按季下跌約8.8%。另外，洋房成交佔約9宗，涉及金額約20.67億元。

第2季期間，以大潭紅山半島分層戶成交最活躍，錄約11宗，涉及金額共4.28億元。其次是同區陽明山莊，亦有7宗，成交總值2.52億元。至於總結上半年，區內共錄得約78宗買賣成交，涉及金額約65.8億元。他預期，下半年該區交投表現不俗，資金將繼續追捧傳統豪宅，超級豪宅表現更可望跑贏大市。

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