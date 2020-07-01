市場關注！中芯國際A股已啟動招股程序
2020年07月01日 20:08
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中芯國際A股(688981.SH)已啟動招股程序，周三(1日)開始路演。據外電引述消息指，聯席保薦機構的投價報告顯示，中芯A股在上海科創板首次公開發行(IPO)合理估值區間介乎38.29元人民幣(下同)至44.43元，參考價格區間並非正式發行價區間。
據中芯A股招股書顯示，本周四(2日)初步詢價，周五(3日)確定發行價，下周二(7日)進行網上及網下申購，即向合資格散戶招股及機構投資者配售，7月13日料公布發行結果。
資料顯示，今次初始發行A股數量約16.85億股，佔初始發行後股份總數的23.62%。若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至約19.38億股，佔發行後總股數26.23%。
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