市場關注！中芯國際A股已啟動招股程序

據中芯A股招股書顯示，本周四(2日)初步詢價，周五(3日)確定發行價，下周二(7日)進行網上及網下申購，即向合資格散戶招股及機構投資者配售，7月13日料公布發行結果。

資料顯示，今次初始發行A股數量約16.85億股，佔初始發行後股份總數的23.62%。若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至約19.38億股，佔發行後總股數26.23%。

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