新盤UPDATES：九龍項目快開價　發展商趁勢加推

九龍區全新盤快將開價，一手市場交投料轉旺，個別發展商亦趁勢加推新一批單位。

●KOKO HILLS 24小時內公布首張價單

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下茶果嶺KOKO HILLS最快於24小時內公布首張價單，料提供不少於83伙，戶型包括一房至三房單位，由於周邊地區僅有一些樓齡較大的屋苑，故定價將參考港島區及何文田等地區的同類項目，首輪銷售最快下周展開。至於該盤的四房戶只有16伙，預計將以招標形式推出。項目示範單位將於周末開放予公眾參觀，屆時將同步收票。

他又透露，該盤已接獲逾4,000次查詢，發現有多達六成人士為換樓客，因此該盤有機會推出特別付款方法，或提供適量二按，協助購買金額逾千萬元的換樓人士。

他又認為，新冠肺炎疫情已經過去，對樓市影響告一段落，而且樓價指數已開始回升，料下半年發展商加快推售一手項目，料樓市走勢有別於上半年。

●嘉峯匯加推4號價單 提供178伙

該盤將於本月4日發售206伙，其中170伙以先到先得形式發售，而另外36伙則以招標推出。該公司營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，上述新價單提供一房至三房戶，當中包括首次推出第1B座的單位。該盤暫累售313伙，套現逾31億元。

●富豪‧山峯獨立屋9383萬沽

該獨立屋為四房四套間隔，坐向正南，由地庫至天台共樓高5層，實用面積3,027方呎，花園面積1,241方呎，頂層天台面積585方呎。百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，富豪．山峯於上半年共套現接近8億元。

●長沙灣WEST PARK 63伙全數沽清

●The Campton平台特色戶995.9萬沽

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton沽出一伙，單位為3樓J單位，屬2房連儲物室平台特色戶，實用面積501方呎，連249呎平台，成交價為995.9萬元，呎價19,878元。

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