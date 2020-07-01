統一制度！內地推公司信用債券違約處置機制

近年內地債券違約事件增多，甚至進入常態化階段。近日人民銀行、發改委及內地證監會聯合發布通知，有關公司信用類債券違約處置事宜，以建立債券違約處置機制、提升違約處置效率。

該通知圍繞構建統一的債券違約制度框架，對債券違約處置應遵循的基本原則，透過受託管理人制度及債券持有人會議的功能作用，規範發行人、債券持有人及各類中介機構的職責、義務等權利，同時針對發行人惡意逃債、債券募集文件薄弱、市場化違約處置機制不健全等問題統一解決方向，推動債券市場違約處置向市場化、法治化。

該通知主要內容包括明確違約處置的基本原則，以及多元化違約處置機制；建立受託管理人等投資者保護制度；明確違約處置各方的職責，強化發行人契約精神，明確中介機構責任；加強監管協調，加大債券市場統一執法力度。

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