思捷：已關閉56家店舖 目標年底再關50德國分店
2020年07月01日 20:12
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(Getty Images圖片)
思捷環球(00330)公布，於6月29日，德國財產保護臨時保管人Biner Bähr向法院提交一份有關附屬公司的初步財產保護訴訟程序的專業意見。於7月1日，根據載列於保管人的專業意見的建議，法院表示同意開始破產程序作為自行管理程序，並且容許相關附屬公司在Biner Bähr一直監督下繼續自行管理過程。
現在自行管理過程開始了，相關附屬公司計劃向法院提交破產計劃以實行重組計劃。相關附屬公司的債權人會議(債權人集會)安排於8月19日舉行。於債權人集會上，將會評估在財產保護訴訟程序生效前及期間提出的索償。
集團有意於未來3個月執行載列於重組計劃內的重組措施，以及加快實施管理層於2018年底提出的策略計劃。
集團表示，目前包括在亞洲(中國大陸以外)的56家店舖已關閉，目標是於今年11月底關閉在德國約50家店舖，約佔半數集團在德國現時營運的店舖。截至2019年6月30日止年度，德國店舖為集團收入帶來約22億港元，佔同期總收入約17.2%。
集團預計減低成本措施將會節省超過9億元，惟會產生一次性特殊成本約5億元，將對截至2021年6月30日止整個財政年度的業績產生影響。
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