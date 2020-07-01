思捷：已關閉56家店舖　目標年底再關50德國分店

現在自行管理過程開始了，相關附屬公司計劃向法院提交破產計劃以實行重組計劃。相關附屬公司的債權人會議(債權人集會)安排於8月19日舉行。於債權人集會上，將會評估在財產保護訴訟程序生效前及期間提出的索償。

集團有意於未來3個月執行載列於重組計劃內的重組措施，以及加快實施管理層於2018年底提出的策略計劃。

集團表示，目前包括在亞洲(中國大陸以外)的56家店舖已關閉，目標是於今年11月底關閉在德國約50家店舖，約佔半數集團在德國現時營運的店舖。截至2019年6月30日止年度，德國店舖為集團收入帶來約22億港元，佔同期總收入約17.2%。

集團預計減低成本措施將會節省超過9億元，惟會產生一次性特殊成本約5億元，將對截至2021年6月30日止整個財政年度的業績產生影響。

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