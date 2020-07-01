樓價UPDATES：長沙灣泓景臺放盤1個月減價70萬沽

二手業主繼續減價，長沙灣泓景臺兩房單位，放盤1個月減價70萬港元，「無睇樓」下以約910萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●薄扶林碧瑤灣24座低層B室，實用面積約906方呎，大兩房連套房間隔，並有工人房，外區用家以1,580萬元承接，實用呎價約17,439元，購入後作換樓自用，原業主於2017年5月以約1,409.5萬元購入，是次轉售帳面獲利約170.5萬元，升值約12%。

●上環聚賢居1座低層C室，實用面積809方呎，套三房及工人套房間隔，以2,020萬元易手，實用呎價24,969元，原業主於2005年10月以838萬元買入單位，持貨15年，帳面獲利1,182萬元，單位升值141%。

●灣仔修頓花園高層10室，實用面積423方呎，一房間隔，望全山景，以18,000元租出，實用呎租43元，新租客屬於外籍人士，業主於2009年4月以317萬元買入，持貨11年，租金回報約6.8厘。

●天后耀星華庭中層A室，實用面積332平方呎，兩房間隔，望街景，獲區外首置上車客以720萬元承接，實用呎價21,687元。

●北角百福花園景福閣低層C室，實用面積543方呎，兩房間隔，放盤1個月，原叫價800萬元，減價32萬元或4%，以768萬元沽出，實用呎價14,144元。

●北角金龍大廈A座中層3室，實用面積857方呎，三房間隔，望樓景，獲區外換樓客以1,480萬元承接，實用呎價17,270元，屋苑對上一宗同類型單位成交於今年5月錄得，成交價1,420萬元，短短1個月做價推高60萬元。

●鰂魚涌南豐新邨11座頂層連天台單位，實用面積約516方呎，三房兩廳間隔，放盤約半年，原業主開價980萬元，及後累減55萬元或約6%，終以925萬元沽出，實用呎價約17,926元，屋苑6月錄得5宗二手成交，平均實用呎價約16,977元。

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九龍區

●長沙灣泓景臺1座中高層H室，兩房間隔，實用面積約506方呎，以980萬元放盤1個月後，獲外區客接洽，議價後減價70萬元，買家在「無睇樓」下以約910萬元承接，實用呎價約17,984元。

●長沙灣宇晴軒1座極高層F室，兩房間隔，實用面積約485方呎，以約20,000元放租約1個月後，獲區內客洽詢，雙方議價後以約18,500元租出，實用呎租約38.1元，新租客為夫婦，睇樓兩次後拍板承租。

●長沙灣昇悅居6月錄10宗成交，平均實用呎價17,724元，其中2座中層D室，實用面積489方呎，兩房間隔，4月放盤曾開價950萬元，期間曾調整叫價，直至近日調整至868萬元即獲洽購，終以868萬元成交，實用呎價17,751元。

●西南九龍匯璽6月錄約5宗買賣，包括2B座高層J室，一房間隔，實用面積約381方呎，以920萬元放盤1個月後，獲外區客接洽，議價後輕微減價2萬元，以約918萬元成交，實用呎價約24,094元，新買家為家庭客，睇樓兩次即拍板入市，原業主於2017年4月以約753.9萬元購入，轉售帳面賺約164.1萬元，物業升值約21.8%。

●西南九龍匯璽II第3A座高層B室，實用面積1,320方呎，屬四房間隔，望海景，吸引本地家庭客承租，每月租金50,000元，實用呎租約37.9元，業主於2017年12月斥資約3,483.28萬元購得，租金回報率約1.7厘。

●紅磡海濱南岸6月錄得9宗買賣，當中7宗均為三房戶交投，其餘為兩房戶，平均實用呎價略為拉低至18,297元水平，其中1座中層K室，實用面積481方呎，兩房間隔，2月放盤開價980萬元，現以市價950萬元成交，實用呎價19,751元，新買家為外區上車客。

●將軍澳嘉悅1座高層E室，實用面積約528方呎，兩房間隔，6月叫價950萬元放售，日前以930萬元以交吉形式沽出，減價20萬元或約2%，實用呎價約17,614元，原業主於2015年4月以約684.7萬元購入，持貨至今約5年，帳面獲利約245.3萬元，物業升值約36%。

●將軍澳居屋寶明苑寶柏閣高層16室，實用面積212方呎，開放式間隔，原開價350萬元，減價11萬元或3.1%，獲區內首置買家於已補價自由市場以339萬元承接，實用呎價15,991元。

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新界區

●屯門錦華花園A座中層2室，實用面積348方呎，兩房間隔，叫價約12,800元放租，雙方議價後終以11,000元獲承租，實用呎租約31.6元，業主於2011年12月以約212萬元購入上址，現享租金回報約6.2%。

●屯門龍成花園3座低層C室，實用面積451方呎，兩房兩廳間隔，原業主增加議幅，減價7萬元，獲區內首置客以518萬元購入自用，實用呎價11,486元，稍低於市價，原業主於2013年以約276萬購入，是次轉手帳面獲利約高達242萬元。

●屯門居屋悅湖山莊10座高層B室，實用面積592方呎，三房兩廳間隔，累減15萬元，外區客獲父母支付首期，於已補價自由市場615萬元購入，期後自己供款，實用呎價10,389元。

●屯門豐景園1座高層1室，實用面積約309方呎，兩房間隔。叫價480萬元，經議價後減價18萬元或約4%，最終以462萬元獲買家購入自住，實用呎價約14,951元，原業主於2017年5月以約402萬元購入，剛鬆綁SSD轉手帳面獲利約60萬元，物業升值約15%，該盤6月累錄9宗二手成交，現時有32個單位放售，叫價由430萬元起。

●天水圍居屋天富苑L座高層2室，實用面積650方呎，套三房兩廳間隔，區內綠表客，鍾情該屋苑鄰近家人，方便照應，於未補價第二市場以498萬元購入，實用呎價為7,662元，原業主2011年以約153萬元購入，是次轉手帳面升值逾2倍。

●元朗映御1座低層C室，實用面積約374方呎，一房間隔，近日以516.8萬元成功沽出，實用呎價約13,818元，原業主於2016年5月以約420萬元購入，持貨4年轉手帳面獲利約96.8萬元，物業升值約23%。

●上水居屋翠麗花園5座高層F室，實用面積約427方呎，兩房間隔，以已補價自由市場價415萬元成交，實用呎價約9,719元，原業主在1990年2月以約28.6萬元買入，當時未補地價，持貨至今約30年。

●粉嶺綠悠軒3座低層C室，實用面積612方呎，套三房套間隔，以673.8萬元將單位易手，實用呎價11,010元，原業主於2004年3月以169萬元買入，持貨16年，帳面獲利504.8萬元。

●大埔太湖花園2期18座低層D室，實用面積55方呎，三房兩廳間隔，開價800萬元，放盤10個月，減價12萬元，減幅1.5%，獲投資者以788萬元承接，實用呎價14,198元。

●沙田夾屋晴碧花園1座高層E室，實用面積470方呎，兩房一廳間隔，原先開價780萬元，放盤1個月，減價15萬或約2%，獲買家以765萬元承接，實用呎價16,277元。

●大圍名城5座北翼高層C室，實用面積1,039方呎，套四房間隔，望山景，以1,750萬元沽出，實用呎價16,843元，原業主於2010年4月以1,442萬元購入，持貨至今沽售，帳面獲利308萬元，單位10年升值約21%。

●馬鞍山新港城L座中層4室，實用面積648方呎，三房兩廳間隔，原先叫價960萬元，微減7萬，最終以953萬元沽出，實用呎價14,707元。

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