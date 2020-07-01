道指高開168點　聯邦快遞績佳股價漲逾14%

踏入下半年首個交易日，美股周三(1日)早段做好，道指高開168點，報25,981點；納指升42點，至10,101點。

道指上季大漲17.77%，錄得1987年以來單季最佳表現後，「美股大好友」、沃頓商學院教授西格爾指出，美國貨幣供應激增31%，是二戰後最多，遠超2008年金融海嘯後水平，意味大量資金等待湧入經濟。他提到，如果民眾恢復信心、疫情紓緩使更多人得到治療，以及美國共和黨保住參議院控制權，相信道指年底將升見3萬點。

個股方面，聯邦快遞(FedEx)業績顯示環球經濟呈復甦迹象，截至5月底止第4財季雖然虧損3.34億美元，但經調整後每股賺2.53美元，遠勝預期的1.58美元；期內收入僅跌3%至174億美元，亦好過預期168億美元。公司表示，上季消費者網購付運需求猶如聖誕旺季，並指國際貨運需求急升。聯邦快遞股價早段飆升14.5%至160.55美元。

Michael Kors母公司Capri截至3月28日止第4財季勁蝕5.51億美元，收入跌11.3%至11.9億美元，並就首財季發盈警，估計每股錄得重大虧損，店舖暫停營業導致收入大跌70%。Capri股價早段報16.34美元，升4.54%。梅西百貨(Macy's)首季為疫情影響撥備31億美元，股價早段升0.1%至6.89美元。

至於人造肉公司Beyond Meat宣布進軍中國市場，股價早段升8.46%至145.32美元。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626