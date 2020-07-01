港區國安法：連錄劈價「跳船」　有業主低市價6%甩貨離港

「港區國安法」實施，香港二手樓業主睇淡後市，不少屋苑都連錄劈價「跳船」個案。其中東涌水藍‧天岸兩房單位，一日內極速降價55萬港元，以760萬元沽出，低市價約6%，原業主賣樓套現離開香港。

【希爾頓中心一放即售】

美聯吳惠斌透露，上述屋苑1座低層C室，實用面積539方呎，單位向來作自住用途，5月時開價815萬元放售，即使早前疫情期間，也開門供準買家睇樓。直至近日原業主睇淡樓市，一日內連減三口價出貨，呎價約14,100元。據了解，單位於2013年底以約539萬元購入，持貨不足7年，帳面賺221萬元。而是次沽售自住物業，是為了返回美國居住。

同時，沙田希爾頓中心亦錄即放即售個案。中原陳顏輝指，該盤A座一個低層6室單位，實用面積412方呎，因上述法例推行而急於放盤，叫價680萬元，放盤僅一日，即再減價至650萬元沽出，呎價約15,777元。與同類型單位5月高峰時做價相比，是次成交低約7%。

【新都城三房僅賣838萬】

此外，多個藍籌屋苑於7月首天相繼劈價開齋。市場消息稱，將軍澳新都城2期2座中層D室套三房戶，實用面積538方呎，開價868萬元放售，減價30萬元，以838萬元售出，呎價約15,576元。據了解，同類型單位近期做價達850萬至860萬元，是次成交略低於市價。

中原伍耀祖則表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居8座中層H室，開價630萬元，減至595萬元賣出，呎價10,838元。同屬細價指標的沙田第一城，美聯黃錦瀚透露，該盤18座極低層C室三房戶，減價20萬元，以約720萬元易手。

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