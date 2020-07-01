空中巴士CEO警告：狂炒1.5萬人仍未是最糟糕時刻

財經媒體彭博報道，空中巴士行政總裁Guillaume Faury警告，在應對新冠疫情引發的航空業危機時，裁員15,000人的計劃還不是公司面臨最糟糕的情況。

他表示，全球裁員11%的決定是基於對市場復甦預期所作出的，這個假設是到2020年底國內航空運輸量將顯著回升，而長途航運將在2021年夏末前反彈。如果實際情況並不如預期所料，那麼空中巴士將不得不重新考慮該計劃。

他說：「如果第二波疫情對航空公司的打擊程度與2020年上半年類似，我們將必須再次適應。空中巴士公司目前對復甦的期望是公司認為最可能的情境，我們相信這是合理的預期，但其並非最壞情況。」

此次裁員是空中巴士自20年前創立以來最大規模的一次裁員，超出了工會和員工的預期。不過，Faury的警告表明，如果疫情反彈，未來的痛苦會更大。隨着各國經濟重啟和國界的重新開放，新冠病例與日俱增，美國情況尤為突出，表明疫情反彈的風險正在升高。

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