歐央行拉加德：最糟糕時刻已過 最艱難時刻未到

財經媒體彭博報道，雖然在長達幾個月的抗疫封鎖措施之後，經濟復甦開始站穩腳跟，但歐洲央行行長拉加德再次警告，前方的道路將依然艱難。

拉加德在周三(1日)聯合國一次活動的視頻信息中表示：「最糟糕的時刻已經過去，最艱難的時刻尚未到來。」她說，正如衝擊之果斷和全面一樣，復甦將既不確定又不平衡。

拉加德表示，這還將導致不平等和失業加劇，使最脆弱的人群處於困難的境地。

隨着冠狀病毒大流行的中心轉移，在南美等地區衛生系統較弱的開發中國家受到了沉重打擊。國際勞工組織周二(6月30日)呼籲加強國際團結，為社會中處於不利地位的成員提供有針對性的支持，以避免危機加劇現有的不平等現象。

拉加德回應了這觀點，她說：「如果我們不把綠色和可持續發展放在一切之上，並將團結作為關鍵原則，我們可能會面臨某些奇怪、令人不快的覺醒。」

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