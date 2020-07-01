美元年底轉強？以史為鑑：不論誰當選總統也會升

財經媒體彭博報道，對於所有有關美元疲軟的預測，歷史數據表明，不論誰當選美國總統，今年11月份大選結束後美元都傾向於走高。

SEB AB高級外匯策略師Richard Falkenhall表示，在1980至2016年的10次大選中，有9次在選舉結束後頭100個交易日內美元轉強。相對而言，民主黨獲勝後美元表現更好，平均漲幅4%，共和黨獲勝後美元漲幅約為2%，他指出，1984和2008年大選沒有計算在內，因為這兩年除了選舉還有很多其他驅動因素。

他在報告中寫道，上述發現表明，拜登當選總統將對美元最有利，因為「那將是民主黨候選人贏得的第一個總統任期，以往這兩個因素對於美元都是利好。」

最近的民意調查顯示，民主黨總統候選人拜登以50%的支持率領先總統特朗普的40.4%。

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