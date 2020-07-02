美大選將至　股市恐「特」冧

踏入下半年，意味美國11月總統大選漸近，但選情未算熾熱，可能因為過去一段時間，市場焦點集中於抗疫和挽救經濟方面。有分析員警告，美股尚未反映總統特朗普連任失敗的市場和政策風險，投資者不可掉以輕心。

新冠肺炎疫情迄今導致美國超過兩千萬人申請失業救濟金，加上針對警察暴力浪潮的示威活動早前席捲全國，令特朗普的民望大插水，民調支持度最近開始落後篤定為民主黨參選的前副總統拜登。

券商Raymond James計入疫情和最近社會動盪因素後，估計拜登勝選的機會率最新達55%，而在野民主黨有50%機會從共和黨手中奪取參議院控制權，而繼續保留眾議院控制權的機會率更達95%。

RBC資本市場最近調查顯示，大部分受訪客戶相信特朗普連任「有利」或「十分有利」股市。相反，如果拜登入主白宮，認為「利淡」或「十分利淡」股市的比率達6成，遠高過去年12月時的24%。

上述結果部分反映很多投資者假設拜登當選，勢提高企業稅率，不利營商環境。此外，拜登希望優先保障就業及促進經濟，主張企業暫停回購股份至少一年，令投資者回報降低。高盛估計，拜登改變現有稅務政策，標指2021年每股純利將因此減少12%，由170美元降至150美元。

然而，Raymond James分析員Ed Mills指出，拜登當選對股市其實有好有壞，傳統智慧是民主黨大勝將不利市場，主要是一些行業面臨監管收緊，但經濟不景氣增加額外財政政策支持的呼聲，則有利股市。

瑞信首席美股策略員戈布盧亦認為，倘拜登當選及民主黨取得兩院控制權，將推動政策支持經濟，可抵銷一旦扭轉特朗普減稅政策的部分影響。

美國銀行統計顯示，自1951年後，當民主黨在大選擊敗共和黨，標指隨後三個月將跑輸白宮從民主黨落入共和黨手上。該行亦發現，在任總統成功連任一般有利股市。當然，其他因素亦左右股市表現，包括長期市場趨勢及聯儲局政策決定。

Scowcroft Group報告認為，短期投資者的確傾向希望共和黨勝出，但歷史顯示投資者不應擔心拜登當選，因為其最終政策不會在選舉當日便明朗化，投資者亦要注意特朗普連任的潛在風險，包括與德國的貿易緊張關係升級，以及繼續本屆政府缺乏危機管理的能力。

所謂政治一日都嫌長，Mills認為數個月是頗長的時間，特朗普仍有希望扭轉選情劣勢，其有利因素包括在任總統一向擁有選舉優勢、美國經濟或在大選前復甦，而他又在選舉籌款能力和社交媒體策略上較拜登佔優。而特朗普或全力推動疫苗面世，甚至加強與中國的對抗爭取支持。

【衰退不利特朗普連任】

美國總統特朗普任內大部分時間都在吹噓其經濟政績，但權威的全國經濟研究局(NBER)於6月初正式宣布美國2月已進入經濟衰退，歷史顯示這次公布時機不利特朗普的連任選情。

分析指，職位增長與家庭收入才是直接影響總統支持率，而非經濟學家斷定是否出現經濟衰退，即使如此，公布衰退的時機仍有啟示。

回溯1960年大選，在當年四月開始經濟衰退，基於共和黨總統艾森豪威爾的任期限制，由副總統尼克遜出選，結果不敵民主黨甘迺迪。1980年6月，NBER宣布美國一月陷入衰退，結果民主黨總統卡特連任失敗，由共和黨的列根入主白宮。

即使衰退在大選年之前一年出現，對選情影響猶在。受次按危機蔓延，美國2007年12月陷入衰退，執政共和黨的候選人麥凱恩翌年大選便被民主黨的奧巴馬擊敗。研究民意與經濟的德州大學教授指，經濟好壞視乎很多因素，但選民一般把責任歸功或歸咎於總統。

對特朗普而言，好消息是NBER稱有別於之前衰退，今次由疫情觸發的衰退持續時間可能很短暫，並稱經濟已呈復甦迹象。然而，最近美國多個地區的確診人數又再飆升，經濟重啟受阻勢拖慢走出衰退的步伐，將令選情變得極不明朗。

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