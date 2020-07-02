澳門六月賭收插97%　史上最慘

澳門博彩業受累於新冠肺炎疫情而一蹶不振。據澳門博彩監察協調局昨日公布，當地賭收連跌九個月，6月份博彩毛收入僅錄得7.16億澳門元，按年急跌97%，創史上最大跌幅紀錄，兼遜於市場平均預期跌95%。分析認為，即使粵港澳將局部通關，但由於名額有限，對博彩業幫助有限。

總結今年上半年，當地博彩毛收入累計為337.2億澳門元，按年亦顯著下跌77.4%。而疫情爆發後的2至5月，每個月按年跌幅更分別高達87.8%、79.7%、96.8%及93.2%。

外媒指，早在疫情爆發前，內地經濟增速放緩、中美貿易戰，以及香港社會事件等一個接一個的利淡因素，已令博彩業陷入困境。除非內地放鬆隔離和通關限制，否則澳門想實現復甦幾乎不可能。內地貴賓賭客和普通遊客佔去年澳門遊客總量約七成。現在每家賭場的每日虧損均在100萬美元(約780萬港元)以上。

自澳門於5月份起疫情受控，分析曾預期通關限制即將放寬，惟由於北京疫情出現反彈，內地對邊檢防疫工作有新要求，令原本預計6月局部通關的計劃延遲。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，粵港澳政府擬推出「健康碼」，讓三地居民出入各地關口時豁免14天隔離檢疫。不過，計劃首階段僅開放商務、公務及緊急需要的人士使用，對振興澳門旅遊及博彩業幫助不大。另外，內地疫情反覆令當局重新實施較嚴謹的防疫措施，以免疫情再度爆發，為三地的社會及經濟造成更嚴重衝擊。因此，他預期短期內難以完全恢復通關，第3季賭收亦難見起色。

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