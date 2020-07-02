東方日報B1：舊樓強拍全年料破40宗　勢八載最旺

新冠肺炎疫情一度令社會運作受嚴重影響，但隨着疫症緩和，不少經濟活動逐漸重回正軌。今年上半年土地審裁處暫收到15宗強制拍賣申請，雖然較去年同期少近三成，但當中12宗於5月後才錄得，反映發展商舊樓收購步伐有所加快。有測量師預料全年有望突破40宗，勢創八年最多。

政府近年下調私人住宅土地供應目標，加上土地買賣競爭激烈，不少發展商加快收購舊樓以增加土地儲備。

2019年全年土審處就接獲35宗強拍申請，而去年上半年也收到21宗個案。相比之下，今年宗數暫時按年少6宗，申請個案估值總額近46億元。

其中，今年港島區8宗強拍申請中，4宗來自銅鑼灣霎東街及勿地臣街一批舊樓，該地盤毗鄰禮頓中心，由同一名申請人以「斬件」形式提出申請，物業估值介乎逾1.22億至逾3.35億元，總值超過9.67億元。

若以單一個案計算，港島區則以中環擺花街11至17號兩幢商住舊樓的價值最高。該物業樓齡約53年，分別樓高7及6層，申請人持有約81.25%及92.86%的權益，物業估值約4.1億元。

至於另外7宗九龍區個案，以九龍塘玫瑰街23至34號豪宅最受注目，該項目現為3層高住宅樓宇，地下為車庫，提供66個單位。申請人持有物業約80.3%業權，現有估值超過9.95億元。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指出，併購舊樓面對的較大阻力，往往是舖位部分較難收購，但現時商舖市道下滑，在市況並非一帆風順的情況下，業主出售意欲也較大，強拍底價也會較相宜。

他續稱，近期強拍個案湧現，一方面反映財團趁市況回落提出申請，另方面也反映他們對樓市前景不太悲觀，相信今年餘下時間，發展商仍會伺機加快併購舊樓，以爭取集合業權份數達到最低門檻，估計強拍申請將持續增加，全年有望超越40宗水平。

事實上，近期不單入稟申請顯著增加，獲土地審裁處頒令可進行強拍的個案也加快，過去一個月至少3個地盤獲批，當中以「舖王」鄧成波收購的尖沙咀加連威老道61至73號舊樓涉額最大，拍賣底價逾19.26億元。

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