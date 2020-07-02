歐股收市受壓　Airbus上漲1%

歐股3大指數收市受壓，英國富時100指數收報6,157點，跌11點或0.19%；法國CAC指數收報4,926點，跌9點或0.18%；德國DAX指數收報12,260點，跌50點或0.41%。

IHS Markit歐元區6月份製造業採購經理指數(PMI)終值為47.4，較5月的39.4大幅攀升，且高於初值46.9。

此外，德國6月製造業PMI終值報45.2，較5月的36.6上升，且高於初值44.6。至於德國6月新增失業人數為6.9萬，較5月時新增23.7萬人的創紀錄數字有所回落。

個股方面，瑞士化學公司Clariant出售旗下業務，刺激股價急升逾7% 。空中巴士(Airbus)公布約1.5萬人的裁員計劃後，股價收漲約1%。

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