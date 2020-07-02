避險情緒緩和　紐約期金收跌逾1%

國際金價周三(1日)偏軟，紐約期金在周二升至每安士逾1,800美元的2011年以來高位之後，周三回軟20.6美元或1.1%，收報每安士1,779.9美元。美匯指數報97.11，跌0.28%。

FXTM分析師Lukman Otunuga認為，投資者重拾對美國經濟前景的樂觀情緒，令避險需求有所回落。

藥廠輝瑞(Pfizer)與德國藥廠BioNTech合作開發的疫苗，傳出初期人體測試數據正面，雖然結果尚未獲得醫學期刊審閱，但輝瑞預期，一旦疫情獲得法規允許，在年底前將可望生產達1億劑，並在2021年底上看12億劑。

另外，美國供應商管理協會(ISM)周三公布最新製造業採購經理指數(PMI)，6月ISM製造業PMI報52.6，高於市場預期，並創下1980年8月以來最大漲幅，反映美國製造業正顯著回暖。

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