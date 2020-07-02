美股收市：道指挫77點　納指創新高

新冠肺炎疫苗研究有正面進展，加上數據反映美國製造業回暖，大市氣氛趨向樂觀，美股3大指數周三(1日)收市個別發展。

道指全日好淡爭持，尾市稍為回軟，收報25,734點，跌77點或0.3%；標指收報3,115點，升15點或0.5%；納指收報10,154點，升95點或0.95%，創收市新高。

多隻大型科技股做好，亞馬遜、Netflix、微軟齊創收市新高，分別升4.35%、6.72%、0.58%。蘋果公司宣布再關美國30間零售店，股價收跌0.19%，報364.11美元。

道指30隻成分股中超過20隻錄得跌幅，大型藥企Walgreens Boots Alliance為表現最差的成分股，全日跌3.56%。埃克森美孚、IMB、雪佛龍、英特爾股價均跌逾1%。

藥廠輝瑞(Pfizer)與德國藥廠BioNTech合作開發的疫苗，傳出初期人體測試數據正面，雖然結果尚未獲得醫學期刊審閱，但輝瑞預期，一旦疫情獲得法規允許，在年底前將可望生產達1億劑，並在2021年底上看12億劑。

另外，美國供應商管理協會(ISM)周三公布最新製造業採購經理指數(PMI)，6月ISM製造業PMI報52.6，高於市場預期，並創下1980年8月以來最大漲幅，反映美國製造業正顯著回暖。

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