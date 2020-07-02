惠譽：企業違約激增　今年或創新紀錄

評級機構惠譽在一份報告中表示，由於面臨疫情帶來的嚴峻經濟環境，今年公司違約的數量有望達到創紀錄的水平，今年以來企業違約數量已經超過了去年全年。

惠譽指，今年首5個月非金融公司違約案例錄得28宗，而去年全年也只有25宗。該評級機構續稱，這些違約的公司在今年年初都是投機級發行人違約評級，其中許多在「CCC」至「C」範圍內，而在在運輸行業中，許多違約案件來自航空業。

惠譽表示，今年全年違約率可能保持高企，至年底的數字可能會超過2009年金融危機期間。今年超過一半的企業違約發生在北美；拉丁美洲的違約數量是第二多。惠譽預計，隨着南美成為疫情的中心，預計南美將出現更多違約事件。

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