人瑞人才料首半年轉賺5000萬人民幣

然而，上述估計的2020年首6個股東應佔純利較2019年同期的經調整純利約5,850萬元減少約15%，主要由於(包括但不限於)以下因素：中國政府因新冠肺炎疫情爆發而採取一系列防疫措施，導致集團的招聘活動無法正常開展；以及完成上市後產生的年度專業服務費。

董事會認為，除上述內容外，集團營運沒有因疫情爆發出現重大變化，其財務狀況仍穩健。

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