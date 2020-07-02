人瑞人才料首半年轉賺5000萬人民幣
2020年07月02日 07:01
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人瑞人才(06919)公布，預期於截至今年6月底止6個月將錄得整體收益按年增長約20%，期內股東應佔純利約5,000萬元人民幣(下同)，相比之下2019年同期的淨虧損約2.29億元，主因在2019年12月於聯交所完成上市後，若干首次公開發售前投資者持有的公司優先股轉換為公司普通股，令2020年首6個月不再有複合金融工具的公平值虧損。
然而，上述估計的2020年首6個股東應佔純利較2019年同期的經調整純利約5,850萬元減少約15%，主要由於(包括但不限於)以下因素：中國政府因新冠肺炎疫情爆發而採取一系列防疫措施，導致集團的招聘活動無法正常開展；以及完成上市後產生的年度專業服務費。
董事會認為，除上述內容外，集團營運沒有因疫情爆發出現重大變化，其財務狀況仍穩健。
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