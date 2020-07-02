【專家點評】陳樂怡：有咩物管股可留意？
2020年07月02日 07:30
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隔晚美股反彈，加上半年結前夕基金粉飾櫥窗，推動港股周二高開166點，恒指反覆升125點至24,427點。國指升不足1點至9,758點。大市成交額為1,225億元。粵港澳跨境理財通出台，中銀香港(02388)及渣打(02888)均漲1.2%。醫療保健板塊續受追捧，康基醫療(09997)及海吉亞醫療(06078)分別再升8.0%及2.7%。
由於新冠肺炎疫情升溫，目前市場資金專注於醫療及科技板塊。但基於股份累積升幅較大，同時溢價較高，股價波動性較大。與此同時，中美關係反覆多變，但內需概念股業務較少受到外圍影響。其中，內房股普遍估值不高，行業銷售穩步改善。預期內地維持寬鬆貨幣政策，調控政策收緊的機會不大。建議留意具分拆概念的大型內房華潤置地(01109)、銷售理想的中型內房龍光集團(03380)。
環球疫情升溫，中國北京疫情亦見反彈，當地自6月中起上調應急響應級別至二級，不利於實體經濟的復甦步伐，其中航空業為主要受害行業。鑑於不同國家之間疫情防控進展差異，各地政府在放寬出入境限制方面傾向審慎，國際航線的復甦料會十分緩慢。雖然國內航線優先恢復，但跨省出行意欲再次受到病例個案上升所打擊，因此預期中資航空股縱使在估值低殘的情況下，走勢仍難取突破。
展望後市，美國對華態度趨向強硬，市場觀望國安法通過後美方或有進一步動作。而且，美國新冠肺炎個案急劇上升，經濟復甦進展或會因而拖慢。另一方面，由於亞洲市場尤其中國疫情相對穩定，部分資金或會部署亞洲市場。港股在好淡因素充斥下，半年結之後料會有更明確方向，恒指初步支持為50天線(24,158點)，而投資者亦需注視資金會否在板塊中轉換。
建業新生活(09983)為河南省大型物業管理公司，是中部地區最大的物業管理服務提供商，2019年全國亦排名13。建業所管理的項目主要來自母公司，但近年積極拓展第三方業務，佔比由2017年的9.1%上升至2019年的31.1%。建業2019年在管物業建築面積5,698萬平方米，尚有1,400萬和2,200萬平方米建築面積儲備於2020年和2021年交付，支持未來盈利增長。現價預期市盈率25倍，估值相對不高。建議收集，上方阻力位為9.5元，向下止蝕價為7.8元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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