【專家點評】陳樂怡：有咩物管股可留意？

環球疫情升溫，中國北京疫情亦見反彈，當地自6月中起上調應急響應級別至二級，不利於實體經濟的復甦步伐，其中航空業為主要受害行業。鑑於不同國家之間疫情防控進展差異，各地政府在放寬出入境限制方面傾向審慎，國際航線的復甦料會十分緩慢。雖然國內航線優先恢復，但跨省出行意欲再次受到病例個案上升所打擊，因此預期中資航空股縱使在估值低殘的情況下，走勢仍難取突破。

展望後市，美國對華態度趨向強硬，市場觀望國安法通過後美方或有進一步動作。而且，美國新冠肺炎個案急劇上升，經濟復甦進展或會因而拖慢。另一方面，由於亞洲市場尤其中國疫情相對穩定，部分資金或會部署亞洲市場。港股在好淡因素充斥下，半年結之後料會有更明確方向，恒指初步支持為50天線(24,158點)，而投資者亦需注視資金會否在板塊中轉換。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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