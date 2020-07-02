【市前重點睇】美股個別發展　港股外圍升百點

●美匯指數至97.16；港匯見7.7508；美元兌日圓處107.42；離岸人民幣(CNH)見7.0675；歐元升至1.1252；英鎊高見1.2471。金價回落至1,769美元。布油見42.09美元，紐油企39.66美元。道指期貨上升。俗稱「黑期」的新加坡港股期指升逾百點。

●藥廠輝瑞(Pfizer)與德國藥廠BioNTech合作開發的疫苗，傳出初期人體測試數據正面，結果雖尚未獲得醫學期刊審閱，但輝瑞預期，一旦疫情獲得法規允許，在年底前將可望生產達1億劑，並在2021年底上看12億劑。

●美國供應商管理協會(ISM)周三(7月1日)公布最新製造業採購經理指數(PMI)，6月ISM製造業PMI報52.6，高於市場預期，並創下1980年8月以來最大漲幅，反映美國製造業正顯著回暖。

●美國總統特朗普稱，美國經濟復甦強勁，呈現「V」形復甦。

●聯儲局貨幣政策會議紀要指，聯儲局官員認為現時落實負利率政策的「可能性非常低」。另外，決策者考慮未來幾個月提供更明確前瞻性指引，但對實施孳息率曲線控制仍較謹慎，預計消費者支出將在下半年強勁反彈。

●因應美國的新冠肺炎疫情持續升溫，蘋果公司(Apple Inc.)周三宣布，再暫時關閉另外30間零售店。

●美國10年期國債孳息率升1.97點子，報0.6758厘。

●港股ADR指數收報24,374點，跌52點。

●紐約8月期油收報每桶39.82美元，升0.55美元或1.4%；布蘭特8月期油收報每桶42.03美元，升0.76美元或1.84%。

●紐約期金收報每安士1,779.9美元，跌20.6美元或1.1%。

●中國國務院常務會議決定，允許以地方專項債支持中小銀行補充資本金，將一行一策穩妥推進。

●港區國安法：

-美商務部長指企業總部或撤出香港。

-日本大和證券集團顧問：香港將喪失國際金融中心地位。

-連錄劈價「跳船」，有業主低市價6%甩貨離港。

●澳門6月賭收插97%，史上最慘。

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