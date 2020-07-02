【市前重點睇】美股個別發展 港股外圍升百點
2020年07月02日 07:48
東網電視更多新聞短片
●美匯指數至97.16；港匯見7.7508；美元兌日圓處107.42；離岸人民幣(CNH)見7.0675；歐元升至1.1252；英鎊高見1.2471。金價回落至1,769美元。布油見42.09美元，紐油企39.66美元。道指期貨上升。俗稱「黑期」的新加坡港股期指升逾百點。
●惠譽表示，由於面臨疫情帶來的嚴峻經濟環境，今年公司違約的數量有望達到創紀錄的水平。https://bit.ly/2YOdXqv
●道指收報25,734點，跌77點或0.3%；標指收報3,115點，升15點或0.5%；納指收報10,154點，升95點或0.95%，創收市新高。https://bit.ly/2Bts3ol
●藥廠輝瑞(Pfizer)與德國藥廠BioNTech合作開發的疫苗，傳出初期人體測試數據正面，結果雖尚未獲得醫學期刊審閱，但輝瑞預期，一旦疫情獲得法規允許，在年底前將可望生產達1億劑，並在2021年底上看12億劑。
●美國供應商管理協會(ISM)周三(7月1日)公布最新製造業採購經理指數(PMI)，6月ISM製造業PMI報52.6，高於市場預期，並創下1980年8月以來最大漲幅，反映美國製造業正顯著回暖。
●美國總統特朗普稱，美國經濟復甦強勁，呈現「V」形復甦。
●聯儲局貨幣政策會議紀要指，聯儲局官員認為現時落實負利率政策的「可能性非常低」。另外，決策者考慮未來幾個月提供更明確前瞻性指引，但對實施孳息率曲線控制仍較謹慎，預計消費者支出將在下半年強勁反彈。
●因應美國的新冠肺炎疫情持續升溫，蘋果公司(Apple Inc.)周三宣布，再暫時關閉另外30間零售店。
●美國10年期國債孳息率升1.97點子，報0.6758厘。
●港股ADR指數收報24,374點，跌52點。
●紐約8月期油收報每桶39.82美元，升0.55美元或1.4%；布蘭特8月期油收報每桶42.03美元，升0.76美元或1.84%。
●紐約期金收報每安士1,779.9美元，跌20.6美元或1.1%。
●英國富時100指數收報6,157點，跌11點或0.19%；法國CAC指數收報4,926點，跌9點或0.18%；德國DAX指數收報12,260點，跌50點或0.41%。https://bit.ly/2VA4JME
●中國國務院常務會議決定，允許以地方專項債支持中小銀行補充資本金，將一行一策穩妥推進。
●香港舊樓強拍全年料破40宗，勢8載最旺。https://bit.ly/3eQIqdd
●港區國安法：
-美商務部長指企業總部或撤出香港。
-日本大和證券集團顧問：香港將喪失國際金融中心地位。
-連錄劈價「跳船」，有業主低市價6%甩貨離港。
●澳門6月賭收插97%，史上最慘。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！