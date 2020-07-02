深圳國際出讓簽前海土地 料稅前收益35億人幣
2020年07月02日 07:55
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深圳國際(00152)公布，集團兩家全資附屬分別與深圳市前海深港現代服務業合作區管理局簽訂土地使用權出讓合同，3份合同涉及的土地面積共約4.12萬平方米，計容建築面積共約17.25萬平方米(其中，住宅建築面積5萬平方米、公寓建築面積2.5萬平方米)，土地出讓價款合共約36.52億元人民幣(40.41億港元)。
上述3塊宗地(前海三期項目)爲土地整備協議中的置換用地，集團通過等價置換土地的方式取得地塊的土地使用權，合同地價(包括：土地使用權出讓金、土地開發金和市政配套設施金)不再另行收取。
基於目前的初步測算，是次簽署3份土地出讓合同預計將爲集團2020年度業績帶來稅前收益約35.53億元人民幣(39.31億港元)，具體金額以集團審計師的審計結果爲準。
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