深圳國際出讓簽前海土地　料稅前收益35億人幣

上述3塊宗地(前海三期項目)爲土地整備協議中的置換用地，集團通過等價置換土地的方式取得地塊的土地使用權，合同地價(包括：土地使用權出讓金、土地開發金和市政配套設施金)不再另行收取。

基於目前的初步測算，是次簽署3份土地出讓合同預計將爲集團2020年度業績帶來稅前收益約35.53億元人民幣(39.31億港元)，具體金額以集團審計師的審計結果爲準。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626