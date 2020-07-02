【股民熱話】港金融高規發展　香港人首要目標得一個...

香港踏入回歸第23個年頭，好與壞，過去的已過去；人活着，總得向前看。市場還是充滿機會，凡事只要量力而為，不無希望。筆者相信，未來香港股市將在國家戰略高規格發展，不用怕來自內地城市的競爭，亦不用怕來自區內其他城市的競爭，反正香港就如坐擁中國內地所賦予「中外金融中心」獨家專利地位，繼續充當中外資金進出內地的的主要中介地，下半年港股有望開展A股指數衍生工具市場，有興趣的就埋嚟落注，就係咁簡單！香港人首要目標得一個，就係專心一致，努力搵錢！

講到資產價格，香港沒有甚麼創新科技產業可言，來來去去離不開股市和樓市。針對樓市，筆者認為，在超低息環境之下，資產價格難大跌，加上未來五至十年香港房屋供應會持續緊張，樓價有波幅但誠然難大跌。更何況如今各大央行無限量寬，所謂覆水難收，意味資產泡沫將會延續，直至音樂椅遊戲的音樂停止。可當音樂停止，不單只樓市冧，亦不單只香港冧，係全地球都會當災。換言之，都唔驚得咁多，繼續膽博膽持有物業仍是正路對策。自住的物業要守住，至於投資物業，畢竟銀碼大，銀行按貸政策趨緊，都係嗰句，量力而為！

再睇股市，打從中概股被美國喊打，要搵退路之際，上半年兩大中概股來港作第二上市，基本上已奠定了香港作為中概股第二上市的官方指導首選地。隨着新股源源不絕，港股市值將不斷擴大，亦可受惠於內地新經濟的快速發展。外資想投資中國大型新經濟股，港股還是不二之選。有呢條財路支持，即使本地經濟景氣未見大起色，港股表現衰極都會有個譜。

另一方面，中、港、澳三地已落實推「跨境理財通」，先別評論內地理財產品的風險與回報，但兩地多咗資金互動的渠道，魚缸最緊要是水源充足，情況就如五年多前兩地股市互聯互通機制成立，初期熱鬧完一輪平靜下了，但之後互動流量不斷擴張，如今就成為港股資金流的重要來源之一。靠賺佣金的兩地金融股，多咗生意做，自是受惠板塊。

展望下半年，新經濟股仍然會是資金所向，但是炒波幅抑或仍有多少上升空間，還得視乎地緣政治風險變化，皆因11月美國大選前，唔知侵侵會出咩招數扭轉選舉頹勢，故炒還炒，為免侵侵打「攬炒」牌，投資組合宜維持一定比例的現金及黃金作避險，且須注意槓桿風險。

東網財經專欄作者 帥哥

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