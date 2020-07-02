佳明斥3.56億元收購粉嶺兩土地 擬建高端數據中心
2020年07月02日 08:05
東網電視更多新聞短片
佳明集團控股(01271)公布，以代價1.68億港元收購土地A，另以1.88億元代價收購土地B，兩項收購均預期將於今年9月30日或之前完成。
集團計劃開發土地A和土地B並興建兩座高端數據中心作租賃用途。
土地A位於香港新界粉嶺安居街3號，並於土地註冊處註冊為香港新界北丈量約51號地段4433號40段餘段和丈量約51號地段4433號41段餘段之所有地皮或地塊，佔地約17,900平方呎。
土地B位於香港新界粉嶺安福街7號，並於土地註冊處註冊為香港新界北丈量約51號地段4433號109段餘段和丈量約51號地段4433號110段餘段之所有地皮或地塊，佔地約19,100平方呎。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！