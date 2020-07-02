佳明斥3.56億元收購粉嶺兩土地　擬建高端數據中心

集團計劃開發土地A和土地B並興建兩座高端數據中心作租賃用途。

土地A位於香港新界粉嶺安居街3號，並於土地註冊處註冊為香港新界北丈量約51號地段4433號40段餘段和丈量約51號地段4433號41段餘段之所有地皮或地塊，佔地約17,900平方呎。

土地B位於香港新界粉嶺安福街7號，並於土地註冊處註冊為香港新界北丈量約51號地段4433號109段餘段和丈量約51號地段4433號110段餘段之所有地皮或地塊，佔地約19,100平方呎。

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