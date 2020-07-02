中創環球復牌　料年度業績7月底前刊發

公司指出，由於新冠肺炎疫情爆發後中國及香港實施的預防及控制措施，集團2019年年度業績的審核工作受到影響和延遲。

核數師尚未就要求，包括但不限於預付款項、其他應收款項、廣告服務供應商、貿易應收款項、及貿易應付款項作出之確認接獲足夠回覆。因此，核數師需額外時間就尚未接獲回覆的確認重新安排直接確認，和進行替代核數程序，包括但不限於安排和集團的若干供應商和客戶直接溝通。

核數師要求對集團提供重大金額的北京廣告服務供應商進行實地考察和訪談。然而，由於北京爆發新一輪的疫情後實施的預防及控制措施，公司還未能安排該考察和訪談。

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