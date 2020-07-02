中創環球復牌 料年度業績7月底前刊發
2020年07月02日 08:06
東網電視更多新聞短片
中創環球(01678)復牌，公司公布，正和核數師協商確定的審核時間表。公司預計，除非有不可預見的情況外，經審核年度業績公告將於7月底或之前刊發，年度報告將於8月5日或之前刊發，及股東周年大會將於8月28日或之前舉行。
公司指出，由於新冠肺炎疫情爆發後中國及香港實施的預防及控制措施，集團2019年年度業績的審核工作受到影響和延遲。
核數師尚未就要求，包括但不限於預付款項、其他應收款項、廣告服務供應商、貿易應收款項、及貿易應付款項作出之確認接獲足夠回覆。因此，核數師需額外時間就尚未接獲回覆的確認重新安排直接確認，和進行替代核數程序，包括但不限於安排和集團的若干供應商和客戶直接溝通。
核數師要求對集團提供重大金額的北京廣告服務供應商進行實地考察和訪談。然而，由於北京爆發新一輪的疫情後實施的預防及控制措施，公司還未能安排該考察和訪談。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！