【專家點評】古勝：中聯重科炒波幅之選

港股收窄三角形態繼續，周二(6月30日)恒指微升125點，收報24,427點。相比起外圍股市過去幾個月大反彈，港股真係有啲半生不死，下方有維穩力量托住跌唔落，上方又有畏高症，一貼近25,000點就有大批獲利盤湧現，咁嘅局面繼續發展落去，惟有等重大利好消息出現，先有機會爆邊上升。但未來會係壞消息居多，還是利好消息勁啲？看官請以理性思考、人生歷練自行判斷，老古都係唔方便講咁多！

睇走勢，中聯重科今年股價大致於5.6元至6.9元之間上落，近日調整至250天線見支持，周二突然飆升2.9%收報5.97元，目前股價仍受制於5月20日高位6.95元延伸至今的降軌，短線若能向上企穩6.05元收市，料可轉勢，屆時可小注追入，阻力位於為6.5元，向下跌穿5.8元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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