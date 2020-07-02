【專家點評】彭偉新：錦欣生殖有勢可追？

雖然港股半年結日，美國宣布取消香況優惠貿易地位，以及人大宣布落實港區國安法，市場卻未有太大反應。除繼續上升外，恒指更一度收復20天線水平，雖然最後升幅收窄至125點，以24,427點收市，但成交額仍有1,224億港元，反映不明朗因素未對港股產生太過利淡的影響，只令投資者偏向觀望。

預期半年結完成後，投資者會重新配置手上資金，相信中美關係繼續反覆，以及美國總統大選會在第三季開始揭幕，屆時會令恒指波幅更大，投資者炒股不炒市的情況延續。暫時，港股在未有跌穿50天線之前，仍然有機會嘗試企穩在20天線之上，不過若果50天線一旦失守，相信恒指會向下試保歷加通道的底部。

集團股價去年6月上市後，一度升至去年11月高位15.3港元後見頂回落，更在失守50天線支持後，形成了一浪低於一浪的下跌走勢，曾於今年3月跌至最低位7.12元後反彈。股價已成功收復所有的移動平均線阻力，周二股價以大陽燭上升，帶動RSI升破70並進入超買區水平，由於過去兩個月共錄得接近5億元的資金流入，而單計周二已錄得超過2.5億元的資金流入，反映整體股價動力強勁。預期股價有機會除了收復之前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標，甚至可以重返整個跌浪的起步位，投資者可以在11.7元水平買入，上望15.3元，至於股價一旦跌穿50天線約10元，宜先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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