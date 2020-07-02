【專家點評】王昕媛：新基建概念股值得關注

新基建概念於2020年4月20日獲發改委正式定調，涉及5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等七大領域。

內容上，與傳統基建鐵路、公路、機場、港口、橋樑、水利工程相比，新基建立足於科技端的基礎設施建設，主體為新型產業，除了具有公共性、通用性和基礎性等一般基建特徵外，還具備了輕資產、高技術含量、高附加值、技術性和專業性等特點。

新基建概念主要分成三個層級，第一個是底層的基礎設施，主要是5G基建和數據中心。第二個是關鍵技術，主要是雲計算和人工智能。第三個是下游應用，主要是工業互聯網、物聯網、車聯網三大領域。

參考傳統基建的運作模式，第一部分的5G基建和數據中心，主要以BT模式(建造轉移)進行，不存在BOT(建造運營轉移)進行，因此對資金壓力小。

第二部分的人工智能，主要涉及基礎資源層、技術架構層和應用層。其中，涉及核心部件包括：晶片、CPU、傳感器、雷達等，也涉及解決方案，包括：算法模型、通用技術等。雲計算涉及的產業鏈更廣，上游涉及晶片，中游涉及IaaS、PaaS及IDC，下游涉及各行業客戶，包括金融、政府機關、互聯網企業等。

第三個部分是下游應用，主要是工業互聯網、物聯網、車聯網三大領域。這塊涉及的產業鏈更為廣泛，包括工業IDC(大數據分析、生產監控等)、智能終端等。

在新一輪基建周期開啟之際，可以適當關注相關領域的企業，並進行適度配置。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)

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