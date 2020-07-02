【專家點評】陳蓓敏：阿里巴巴候低吸作長線投資

今晚美國將公布6月非農就業職位，市場料增約300萬份，失業率料應可有百分之一降幅。聯儲局主席今晚會出席眾議院聽證會，投資者等待經濟訊息。明日為美國獨立日假期休市。假期前，華爾街穩中向好。

新冠肺炎至今仍未有有效新疫苗面世，各國面對冰封經濟，叫苦連天，區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)15個會員國發表聯合聲明，將在今年內簽署協議，重申支持多邊貿易體系。會員國多屬東盟國，也包括澳洲和新西蘭。但觀乎近期中、澳、紐關係緊張，市場抱觀望態度。踏入下半年，中國應有積極提振經濟措施出台。內地6月官方製造業採購經理指數為50.9，優與預期的50.4。6月非製造業商務活動指數升至54.4，連升四個月。港期指結算後，料見牛皮，市場焦點流向新股。趕在半年結前上市程序，新股同步集資竟多達18間公司，業務形形色色。下半年選股，強者呈愈強姿態。新經濟板塊仍然牽引着大市方向。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。客戶持有阿里巴巴)

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626