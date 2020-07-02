【專家點評】林嘉麒：跨境理財通未宜過分炒作

內地金融改革消息不斷，繼傳出國家將開放銀行進行券商業務外，又有「跨境理財通」出爐，對此，金融市場有一定憧憬。儘管正式啟動時間及細則需要另行規定，只要是有利多方投資資金往返，活化粵港澳大灣區的資金流也必定是好事。

市場暫時估計，跨境理財通沿用滬深港通模式，即是原路往返方式，以「閉環式」操作，資金並不會離開兩地，並在北上及南下各設有總投資額度。

原文只有五點，其中提及，「跨境理財通」指粵港澳大灣區居民個人跨境投資粵港澳大灣區銀行銷售的理財產品，購買主體身份可分為「南向通」和「北向通」。「南向通」指粵港澳大灣區域地居民通過在港澳銀行開立投資專戶，購買港澳地區銀行銷售的合資格投資產品；「北向通」指港澳區域居民通過在粵港澳大灣區域地銀行開立投資專戶，購買內地銀行銷售的合資格理財產品。

現時粵港澳大灣區銀行銷售產品數目眾多，尤其是香港銀行，故因文中提及的「合資格」的條件就變得相當重要。對內地同胞來說，香港澳門的金融產品多樣化，而且涉及海外市場投資，多種類是其賣點，投資門路大，潛在回報可觀。對香港澳門來說，內地產品一般回報率較理想，而且部分是保本保息，追求盈利回報的穩定性，內地金融產品確實可看高一線。

再者，根據滬深港通經驗，相信「跨境理財通」發展及實施階段將會分批進行，而且需要是「合資格」的投資產品，相信推行初段可供買賣的產品數目未必會太多。由於現時粵港澳三地在金融法規不一致，其金融產品亦有不同的結構及體制，相信要符合「跨境理財通」的規格，而三地投資者要明白清楚理解下，中央好，三地也好，事前工夫要準備不少。

正如公告文提及，大灣區相關監管機構將各自採取所有必要措施，確保雙方以保障投資者利益為目的，在「跨境理財通」下建立有效機制，按屬地管理原則及時應對出現的違法違規行為。與內地相關監管機構將建立臨時監管合作備忘錄，建立健全的監管合作安排和聯絡協商機制，保護投資者利益並建立公平交易秩序。估計短期能開通的機會不會太大。

在多方條例各自條件滿足後，亦要有基礎設施配合辦好。滬深港通涉及兩地的基礎設施，現今計劃是三地，相信有其複雜性，要完成相關規則和系統建設後，才可真正正式啟動「跨境理財通」試點業務。長遠是利好政策絕對不用懷疑，而作為投資者應知道發展道路漫長，不宜以此投機炒作。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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