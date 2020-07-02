恒指漲逾300點　港交所及騰訊齊破頂

港股愈升愈有，恒指最新漲逾340點或1.4%，至24,772點；國指亦升逾160點或1.6%，至9,922點。

兩大焦點股再創新高，香港交易所漲超過2%報337港元；騰訊曾抽高至515元，升幅逾3%。

【09:21】【港股開市】下半年首交易日恒指升逾百點 港交所見333元

《港區國安法》正式在港實施，港股今(7月2日)於下半年首個交易日做好，恒生指數高開136點或0.5%，報24,563點；國企指數亦高開30點或0.3%，報9,788點。

重磅股中，滙豐控股漲2.2%見37港元；友邦保險升1.6%；香港交易所升0.9%，報333元再創新高；騰訊升0.8%企503元；而中國移動跌0.7%；建設銀行領挫近5%。

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