A股快報：兩市偏軟　融資餘額增107億人民幣

滬深三大股指齊開低，滬綜指低開2點或0.07%，報3,023點；深成指低開17點或0.14%，報12,095點；創業板指低開1點或0.05%，報2,418點。

深交所公布，拉夏貝爾在上交所上市的A股被實施退市風險警示，該股調出深港通下的港股通股票名單，並自周四(2日)起生效。

中國人民銀行未展開逆回購操作，另有700億元人民幣(下同)逆回購到期，當日實現淨回籠700億元。

截至周三(1日)，上交所融資餘額報5,934.99億元，按日增加49.58億元；深交所融資餘額報5,486.61億元，按日增加58.28億元；兩市合計11,421.6億元，按日增加107.86億元。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0566，較上日上調144點子，連升兩日。

美國前副總統、篤定代表民主黨参選總統的拜登周三發表聲明，批評總統特朗普對華政策軟弱，，又指《港區國安法》對香港的自由造成「致命打擊」，強調如他當選總統，或對中國實施新的經濟制裁。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626