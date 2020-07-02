壹傳媒股價曾挫近一成 續創歷史新低
2020年07月02日 09:35
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壹傳媒(00282)股價持續尋底，周四(2日)即市最多急瀉近一成，低見0.086港元，再創歷史新低！相比黎智英2月底被捕之前，股價已累挫逾六成；相較歷史高位更已累瀉逾九成。
壹傳媒財困，台、港業務危危乎，繼6年摺9報刊後，近期傳出裁員、凍薪消息，其網上業務亦岌岌可危，迫使黎智英於上月出片自爆網上訂閱量「插水」，公然撲水，乞求訂閱續命。
據壹傳媒截至今年3月底止年度業績報告，期內公司總收益按年跌11.1%至11.58億元。其中數碼業務虧損達1.24億元；印刷業務虧損顯著擴大1.18倍至逾2.85億元。於今年3月31日，壹傳媒帳面值總額約3.61億港元之集團台灣物業已抵押予多家銀行，換取其獲授銀行融資。
展望未來數月，壹傳媒稱新冠肺炎繼續對香港及台灣的經濟帶來嚴峻挑戰，嚴重影響廣告商的支出，並為公司的收益帶來進一步壓力。
此外，黎智英目前有5宗刑事案件在身，包括他於3年前涉嫌刑恐記者案，以及3宗於去年發生的未經批准集結案。
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