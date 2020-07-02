港股格局：許繹彬建議轉戰新股市場
2020年07月02日 10:12
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港股周四早間大漲超過300點，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指出，恒指完成半年結，總括上半年是悲喜交集；悲的是突如其來的世紀疫情肆虐全球，令全人類活於惶恐之中，經濟陷於癱瘓，復原無期，現只屬稍作緩和，長遠仍未能掉以輕心。
喜的是騰訊控股(00700)連同一眾新經股如美團點評(03690)、平安好醫生(01833)、阿里健康(00241)及部分物管股創下52周新高，在騰訊再發揮王者本色及得到香港交易所(00388)的「吶喊助威」下，恒指在「六絕月」終擺脫跌市宿命，還大升1,466點，並在半年結收復大量失地，但半年結仍要下跌13%。
許氏表示，美股道指在半年結亦下跌2,800多點；但科技及新經濟為主的納指則愈戰愈勇，更在「六絕月」創下52周新高。宏觀全球經濟在疫情肆虐下，復甦遙遙無期，影響更無法估算，全球經濟唯一出路，相信暫只能依賴以科技為主的「新經濟」及「宅經濟」，此現象料仍會持續一段時間，但投資者必須小心了解其業務性質及是否「炒過龍」。
他指出，儘管6月港股走勢一枝獨秀，無論美股如何大幅調整，香港仍然受惠強勁的北水支持；但投資者對後市應開始有點戒心，因不少好消息已經反映。港區國安法的正式通過，相信有利香港的營商環境，至少法例一出，像去年逢周末的示威活動，料大幅減少，可免除各行各業的後顧之憂，逐步恢復常態，做生意的老闆亦敢投資，為經濟復甦注入一支強心針。
他預計當好消息消化完畢，大市需返回現實，及正視全球疫情後遺症衍生的禍害，尤其是美國，確診數字現階段根本沒有好轉迹象。港股於不同因素夾擊下，淡友或會借勢反擊，現暫希望七月上旬能突破25,303點的高位，否則可能回調至23,500點，築底再戰。投資者若未有任何入市心水，他建議現階段可轉戰新股市場，同期有18隻新股一齊招股，可留意集資額細及行業獨特，其中一隻歐康維視生物(01477)，擁有上述的優勢，以開發和研發最佳眼科療法為主體業務，行業獨特；集資額僅15億港元，可算是「細細粒，容易食」，投資者不妨留意。
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