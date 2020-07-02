港股格局：許繹彬建議轉戰新股市場

港股周四早間大漲超過300點，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指出，恒指完成半年結，總括上半年是悲喜交集；悲的是突如其來的世紀疫情肆虐全球，令全人類活於惶恐之中，經濟陷於癱瘓，復原無期，現只屬稍作緩和，長遠仍未能掉以輕心。

許氏表示，美股道指在半年結亦下跌2,800多點；但科技及新經濟為主的納指則愈戰愈勇，更在「六絕月」創下52周新高。宏觀全球經濟在疫情肆虐下，復甦遙遙無期，影響更無法估算，全球經濟唯一出路，相信暫只能依賴以科技為主的「新經濟」及「宅經濟」，此現象料仍會持續一段時間，但投資者必須小心了解其業務性質及是否「炒過龍」。

他指出，儘管6月港股走勢一枝獨秀，無論美股如何大幅調整，香港仍然受惠強勁的北水支持；但投資者對後市應開始有點戒心，因不少好消息已經反映。港區國安法的正式通過，相信有利香港的營商環境，至少法例一出，像去年逢周末的示威活動，料大幅減少，可免除各行各業的後顧之憂，逐步恢復常態，做生意的老闆亦敢投資，為經濟復甦注入一支強心針。

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