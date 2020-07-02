【外匯點評】溫灼培：紐元66美仙阻力重

新西蘭本周缺乏重要經濟數字公布，焦點轉移至中國公布的6月份官方製造業及服務業採購經理指數數字上。該兩數字於6月份分別高見50.9及54.4指數點，回看5月則分別為50.6及53.6點。50點為盛衰分界線，數字在此之上顯示中國製造業及服務業均在擴張之中。不過值得留意的是，於6月份北京出現小規模疫情爆發，加上長江流域一帶汛情嚴峻。這些因素或會影響往後國內經濟表現。新西蘭經濟依賴亞洲尤其中國，如中國經濟轉弱這可不利紐元前景。

回觀於上周議息會，新西蘭央行雖維持所有貨幣政策不變，但就警告如經濟狀況轉差，不能排除再加推量寬的可能。筆者相信上述新西蘭央行的警告只屬口術，目的是要避免紐元匯價過強損害其出口以至經濟。試想，以新西蘭一個如此小的經濟體。而過去，先後已有新西蘭央行推出的600億紐元量寬金額及政府推出的500億紐元救經濟方案，料足以扶助經濟。紐元龐大阻力料於66美仙。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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